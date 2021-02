Tree of the Year 2021: il millenario platano di Curinga a Catanzaro in corsa per la nomination

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Sarà possibile votare sino al 28 febbraio prossimo l’Albero Europeo dell’Anno 2021. L’iniziativa, lanciata 11 anni fa dall’Epa, l’Environmental Partnership Association con sede a Bruxelles in Belgio, è legata a storie di alberi nel mondo che per forma, maestosità o vita secolare, rappresentano un’identità di un territorio. Sul sito treeoftheyear.org sarà possibile votare due alberi tra quelli selezionati. L’albero vincitore sarà dichiarato il 17 marzo 2021. In gara ci sono 14 alberi iconici: dal vecchi gelso bulgaro alla piova di Pouplie in Francia, dall’albero di Giuda in Ungheria all’albero madre dei paesi bassi fino all’antico sicomoro in Russia. Per l’Italia partecipa il millenario Platano di Curinga nella provincia di Catanzaro sostenuto da una campagna del Parco Nazionale della Sila. - (PRIMAPRESS)