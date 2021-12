Trasporti Ue: si alla maggiore produzione di carburanti alternativi. Cresce l'interesse per la benzina sintetica

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I ministri dei Trasporti Ue hanno dato il proprio "sostegno alle proposte per aumentare produzione e utilizzo dei carburanti sostenibili alternativi", fondamentali per "ridurre le emissioni nel medio e lungo periodo". Lo ha detto la commissaria europea ai Trasporti,Adina Valean, sottolineando i "rapidi progressi" registrati su questo fascicolo,esprimendo soddisfazione per la condivisione da parte dei ministri della valutazione della Commissione europea sul regolamento dei combustibili alternativi". Ma quali sono i carburanti alternativi? Il GPl e metano sono tra i più diffusi tra i combustibili fossili meno inquinanti e poi c'è l'idrogeno e la benzina sintetica su cui stanno lavorando i grandi gruppi dell'automotive come Porsche e Audi ma anche aziende come la Bosh per evitare la scomparsa dei motori termici. - (PRIMAPRESS)