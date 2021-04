Rivoluzione verde: le cifre del Recovery Plan per l'economia circolare. Regis (Assorimap): "Non sufficienti per obiettivi UE"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Recovery Plan che oggi verrà presentato dal premier Mario Draghi alla Camera, darà il via alla “Rivoluzione verde e transizione ecologica” che ha stanziato 68,6 miliardi di cui 59,3 miliardi dal piano di per la “Ripresa e Resilienza” e 9,3 miliardi dal fondo. E’ quanto ha comunicato in una nota Palazzo Chigi dopo l’invio alle Camere del Recovery Plan. Il piano, dunque, prevede “Investimenti e riforme per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti per raggiungere target ambiziosi come il 65% del riciclo dei rifiuti plastici e il 100% di recupero nel settore tessile”. “In una prima lettura degli stanziamenti previsti in tema di economia circolare - annota il presidente dell’Associazione dei riciclatori di materie plastiche, Assorimap, Walter Regis - per ciò che riguarda l’impiantistica per la gestione dei rifiuti, c’è un segnale piuttosto debole in un settore che in Italia deve recuperare un gap notevole, anche per i nuovi obiettivi di riciclo dei rifiuti. In particolare per la plastica - aggiunge Regis - l’Unione europea nel proprio documento programmatico ha previsto lo sviluppo di una capacità installata che consenta il 400% di riciclato ed oltre 100 mila nuovi posti di lavoro. Non vorrei che questa distanza tra gli obiettivi UE ed il nostro Recovery Plan finisca con essere motivo di ritardo per l’erogazione dei fondi”. - (PRIMAPRESS)