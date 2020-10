Ritirate dal commercio in USA le mascherine N95: filtrano il 95% delle particelle presenti nell’aria

(PRIMAPRESS) - USA - Più di 10 mln di mascherine N95,comprate dalla California con un contratto da 90 mln di dollari,sono state richiamate. Lo rivela Ferguson,portavoce dell'Ufficio del governatore per le emergenze. L'11 settembre,l'Istituto nazionale per la sicurezza ha notificato allo Stato americano il ritiro della sua certificazione temporanea per le mascherine prodotte dall'azienda di Santa Clara Advoque Safeguard - ha spiegato Ferguson - è scattato il richiamo.Le mascherine N95 filtrano il 95% delle particellle nell'aria. - (PRIMAPRESS)