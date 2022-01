Riduzione rifiuti elettronici: l’UE propone un caricabatterie universale per smartphone e fotocamere

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'UE sta lavorando a una normativa per la realizzazione di una porta standard comune per tutti gli smartphone, tablet, fotocamere digitali, cuffie, altoparlanti portatili e console per videogiochi.

Oggi gli Stati membri hanno concordato un mandato negoziale per la proposta relativa al caricabatteria standardizzato. La proposta mira a garantire che non sia più necessario acquistare un nuovo caricabatteria ogni volta che si acquista un nuovo telefono cellulare o un articolo simile e che tutti i dispositivi possano essere ricaricati utilizzando lo stesso caricabatterie.

La proposta migliorerà la convenienza per i consumatori armonizzando le interfacce di ricarica e la tecnologia di ricarica rapida. Con questa nuova normativa, la vendita dei caricabatteria sarà separata dalla vendita dei dispositivi elettronici, in modo che un nuovo caricabatteria non sia necessariamente incluso nell'acquisto di un nuovo dispositivo. Ciò ridurrà i rifiuti elettronici associati alla produzione, al trasporto e allo smaltimento dei caricabatteria.

Per migliorare le informazioni fornite ai consumatori, il Consiglio ha aggiunto alla proposta un allegato contenente un pittogramma che indica se un dispositivo di ricarica è offerto insieme al dispositivo, nonché un'etichetta indicante le specifiche di ricarica. - (PRIMAPRESS)