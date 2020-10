Riciclo plastica: allarme della Corte dei Conti UE su mancati obiettivi. Assorimap: "E' tempo di scelte decise per il settore"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli obiettivi di riciclo della plastica previsti dall’Unione Europea per il 2025-2030, per arrivare a quote del 50% e 55% degli imballaggi avviati a recupero nel quinquennio, potrebbero saltare a patto di un’inversione decisa di tendenza. A sollevare la questione non sono solo le associazioni di categorie europee ma è la stessa Corte dei Conti europea che ha monitorato un eccessivo quantitativo di rifiuti di plastica che ancora vanno ad incenerimento superando il quantitativo di riciclato.

“Si tratta di una sfida difficilissima - dichiara Samo Jereb, membro della Corte dei conti europea responsabile

dell'analisi - Facendo rinascere, a causa di preoccupazioni di ordine sanitario, le abitudini dell'usa e getta, la pandemia di Covid-19 dimostra che la plastica continuerà ad essere un pilastro delle nostre economie, ma anche una minaccia ambientale sempre più grave''.

L'aggiornamento del quadro giuridico per il riciclaggio della plastica avvenuto nel 2018 - rileva l'analisi della Corte dei Conti Ue - riflette le accresciute ambizioni dell'Ue e potrebbe contribuire ad incrementare la capacità di riciclaggio. Tuttavia, l'entità della sfida che gli Stati membri affrontano non dovrebbe essere sottovalutata.

Nuove e più precise norme in materia di comunicazione delle quantità riciclate, nonché un irrigidimento delle norme in materia di esportazione dei rifiuti di plastica, ridurranno il tasso

di riciclaggio comunicato nell'UE. Secondo la Corte, dunque, affinché l'UE ottenga i risultati sperati in un periodo di soli 5-10 anni, è necessaria un'azione concertata. I soli imballaggi, come i vasetti di yogurt o le bottiglie d'acqua, costituiscono circa il 40% dell'utilizzo della plastica e oltre il 60% dei rifiuti di plastica generati nell'Ue. Si tratta inoltre del tipo di imballaggio con il più basso tasso di riciclaggio nell'Ue (di poco superiore al 40%). Per risolvere questo crescente problema dei rifiuti, la Commissione europea nel 2018 ha adottato la strategia per la plastica, che

prevedeva tra l'altro la modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio del 1994 e il raddoppio del valore-obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica, che passa così al 50 % entro il 2025 e persino al 55 % entro il 2030. Il raggiungimento di questi valori-obiettivo sarebbe un passo avanti significativo verso il conseguimento dei traguardi che l'UE si è posta in materia di economia circolare. Nell'analisi, la Corte dei Conti europea illustra però i quadri Ue per la gestione dei rifiuti di plastica nei settori automobilistico, elettronico, edile e agricolo che costituiscono, nel loro insieme, il 22% dei rifiuti di plastica generati nell'Ue.

La Corte esamina anche gli strumenti di finanziamento di cui l’Unione dispone per sostenere gli sforzi degli Stati membri per il miglioramento della gestione dei rifiuti di plastica e mette in evidenza una serie di carenze, rischi, sfide e opportunità.

“L’analisi condotta dalla Corte dei Conti UE - sottolinea il presidente di Assorimap, Walter Regis - è quanto da anni il nostro settore sta evidenziando: il quantitativo di plastica a riciclo è nettamente inferiore di quella che va ad incenerimento nonostante le aziende in Italia siano tra le più competitive in Europa. Già durante il lockdown era stato sollevata la questione di un eccesso di produzione di materiali di plastica che non erano compresi dal ciclo di recupero aumentando notevolmente l’avvio in discarica. Ora è necessario guardare al settore con un programma nel medio e lungo termine e con politiche consapevoli degli obiettivi da raggiungere”. - (PRIMAPRESS)