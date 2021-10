Riciclo carta, presentato il Rapporto Unirima: l’Italia raggiunge il 3,2% di produzione e supera gli obiettivi UE

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentati oggi, alla presenza del sottosegretario della Transizione Ecologica, Vannia Gava, i dati annuali del riciclo della carta da macero del Rapporto Unirima. L'Italia del riciclo si può appuntare sul petto la medaglia della sostenibilità almeno per un settore: quello della carta da macero. "Il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone in Italia - sottolinea il Dg di Unirima, Francesco Sicilia - ha raggiunto, con 15 anni di anticipo e per la prima volta, l’obiettivo europeo dell’85% fissato per il 2035, superando la soglia richiesta del 2,35%. Nel contesto globale che ha risentito della crisi pandemica, i 600 impianti di riciclo distribuiti sul territorio nazionale hanno, infatti, prodotto 6,8 milioni di tonnellate di carta da macero, aumentando del 3,2%, la produzione di materia prima rispetto all’anno precedente e rispondendo adeguatamente al fabbisogno del mercato. Si tratta di un comparto che esporta annualmente circa 1,8 milioni di tonnellate di materia prima di qualità.

È un settore che coinvolge piccole e medie imprese specializzate, per un valore della produzione aggregato di circa 4 miliardi e 20.000 addetti. A sottolineare i dati e il valore del comparto è Unirima, l’Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri che rappresenta circa il 90% delle aziende del settore per volumi gestiti. Il totale della raccolta di carta e cartone in Italia, che avviene attraverso i canali domestici e industriali, è pari a circa 7 milioni di tonnellate. Di queste, 4,96 milioni di tonnellate sono state riutilizzate nel mercato interno e le rimanenti 1,81 milioni di tonnellate sono state esportate.



- (PRIMAPRESS)