Rapporto State of Global Air 2020 sull'inquinamento atmosferico: morti 476 mila neonati in India e Africa subsahariana

USA - L'inquinamento atmosferico ha ucciso 476 mila neonati nel 2019, soprattutto in India e nell'Africa subsahariana. E' quanto emerge dallo studio State of Global Air 2020, il rapporto annuale finanziato da Bloomberg Philantropies, secondo il quale la maggior parte delle morti è avvenuta a causa dei fumi provenienti da combustibili utilizzati per cucinare. L'India (oltre 116 mila bambini morti nei primi mesi di vita) e l'Africa subsahariana (236 mila morti) contano da sole per circa tre quarti dei decessi,secondo le stime di due istituti Usa Nel complesso, sono morte circa 6,7 milioni di persone.