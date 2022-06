Plastica: il primo "Rapporto" del riciclo meccanico di Assorimap a Palazzo Rospigliosi di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà presentato Giovedì 16 giugno il primo ”Rapporto sul riciclo meccanico delle materie plastiche”, promosso da Assorimap, l’Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche, e realizzato da Plastic Consult. La presentazione, che si terrà al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, fa il punto sul settore del riciclo meccanico della plastica in Italia parametrati con gli obiettivi fissati dall'Unione Europea. Un settore con luci ed ombre per una normativa che deve poter rispondere in maniera più adeguata ai criteri di economia circolare dettata dall'Agenda 2030.

All'evento prenderanno parte , oltre al presidente di Assorimap, Walter Regis, il Sottosegretario al Ministero della Transizione Energetica, Vannia Gava, Valeria Frittelloni, Responsabile del Centro Nazionale dei rifiuti e dell’Economia Circolare dell’ISPRA, Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Stefano Fabris, Direttore Divisioni Stireniche di Versalis, e Paolo Glerean, Consigliere Plastics Recyclers Europe.

A seguire la tavola rotonda dal titolo “Le opportunità normative per lo sviluppo del settore” a cui parteciperanno i senatori Emma Pavanelli e Luca Briziarelli, della Commissione Ambiente del Senato, e le onorevoli Silvia Fregolent ed Erica Mazzetti, della Commissione Ambiente della Camera dei deputati. - (PRIMAPRESS)