Natura: con la direttiva Habitat dell’UE parte la campagna per la salvaguardia della Salamandra

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Con la direttiva "Habitat" appena varata dall'Unione Europea, parte la campagna per la protezione delle salamandre che segna anche l'impegno di 30 anni di protezione della natura in Europa

Le salamandre possono sembrare creature insignificanti che si divertono a vagare in ambienti umidi. Eppure svolgono un ruolo fondamentale nel buon funzionamento degli ecosistemi, vitale per sostenere la vita sulla terra. Con la direttiva Habitat, l'UE tutela le salamandre, insieme a centinaia di altre specie animali, nonché piante e aree naturali dal 1992.

La natura non conosce confini. Ed è per questo che i 27 Stati membri dell'UE lavorano insieme per salvaguardare e ripristinare l'ambiente naturale dell'Europa e la sua biodiversità. Dalla Finlandia a Malta, dalla Romania al Portogallo, il diritto dell'UE ha contribuito a preservare gli habitat e le specie viventi che ospitano. - (PRIMAPRESS)