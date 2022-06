Monaco: Environmental Photography Award 2022, Easa Lebbe Jamsith vince il premio della Fondazione Prince Albert II

(PRIMAPRESS) - MONACO - Easa Lebbe Muhammed Jamsith è il vincitore del Premio Fotografia Ambientale 2022 della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, ora esposta alla mostra fotografica della seconda edizione del premio in corso alla Fondazione sul lungomare del Larvotto.

Quasi 2000 fotografi da tutto il mondo hanno partecipato al concorso lanciato dalla Fondazione sulla piattaforma Photocrowd lo scorso febbraio.

La giuria composta da fotografi professionisti, ha selezionato il vincitore tra le 8.000 opere, nonché i vincitori delle cinque categorie: Umanità contro Natura, Verso un Futuro sostenibile, meraviglie polari, vita sotto la superficie e sotto il baldacchino.

Il premio "Fotografo ambientale dell'anno 2022" assegnato a Easa Lebbe Muhammed Jamsith è stato attribuito per la sua fotografia "Tears". Cresciuto in un remoto villaggio dello Sri Lanka con uno stile di vita tradizionale in cui la natura gioca un ruolo importante, Easa Lebbe Muhammed Jamsith ha voluto mettere a frutto la sua arte dopo "aver avuto l'opportunità di intervistare un fotografo che stava documentando problemi ambientali e avendo a lungo conversazione con lui. Da allora, mi concentro sulla fotografia ambientale per aumentare la consapevolezza sulle questioni coinvolte in questo campo".

"Lacrime" fa parte di quella missione. "In Sri Lanka, c'è una discarica vicino alla foresta di Oluvil. È stata una tragedia apprendere la mattina del 5 gennaio 2022 che un elefante stava per morire in questa discarica. Ho immediatamente allertato i funzionari della fauna selvatica e mi sono precipitato sul sito Appena arrivato ho visto la creatura himalayana rannicchiata dal dolore, tanto che non riusciva nemmeno a reggersi in piedi e aveva perso le forze, mi sono avvicinata per fare la foto e mi ha guardato con le lacrime agli occhi. I funzionari della fauna selvatica, accompagnati da un medico, hanno esaminato l'elefante e hanno riferito che soffriva di un improvviso blocco dell'esofago dovuto all'ingestione quotidiana di rifiuti di polietilene (involucro alimentare).Un fenomeno che si è già verificato 6 volte in questa discarica ed è un testimonianza del rapporto che gli esseri umani hanno con la natura".

Daisy Gilardini, Presidente della Giuria di questa edizione, sottolinea che "I concorsi fotografici sono di vitale importanza perché consentono di dare voce a creature e habitat a rischio. Raggiungendo un pubblico il più ampio possibile, aiutano a sensibilizzare il pubblico generale pubblico. L'immagine vincitrice di quest'anno mette in luce la chiara evidenza delle devastanti conseguenze antropogeniche della nostra società orientata ai consumi. L'immobilità dell'immagine, che si ottiene inquadrando l'elefante agonizzante al centro dell'inquadratura, è sia commovente che orribile. Il dovere dei fotografi di conservazione è quello di suscitare le emozioni delle persone per spostarle dall'apatia all'azione. L'immagine vincitrice di quest'anno fa esattamente questo".