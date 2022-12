Meteo: lanciato dall’Esa il satellite europeo Mtg-11. Rivoluzionerà il sistema di previsioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lanciato il satellite europeo Mtg-I1 per le previsioni meteorologiche del futuro. Il nuovo satellite,dell'Agenzia spaziale europea (Esa) e dell'Organizzazione europea per l'utilizzo dei satelliti meteo (Eumetsat),è stato lanciato dalla base europea di Kourou (Guyana France- se), con un Ariane 5. Fra gli strumenti di bordo, ha un cacciatore di fulmini costruito in Italia. Sarà il primo di una costellazione di sei satelliti che porterà un innovativa capacità nel settore della meteorologia. - (PRIMAPRESS)