Meteo: inverno senza freddo e nevicate in Italia per la Nina. L'evoluzione necessaria del "Turismo Bianco"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il fenomeno della Nina, il raffreddamento della temperatura delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico che influenza il clima del nostro Pianeta, potrebbe portare anche all’Italia un inverno senza freddo. Le temperature di circa 1° C al di sotto della media climatica di riferimento nelle acque del Pacifico, comportano un'importante modifica a livello di circolazione atmosferica come già sta accadendo in zone come Australia, Indonesia e Filippine che hanno visto un aumento delle piogge. Mettendo in relazione il fenomeno con la situazione in Italia e guardando le statistiche, si manifestano aumenti delle temperature generalizzate e una diminuzione delle precipitazioni, specie al Centro Sud. Come se non bastasse anche le previsioni stagionali nazionali propendono per un aumento delle temperature e con poche nevicate. Una situazione che dovrà essere un segnale per le località turistiche di montagna che dovranno guardare ad una offerta diversificata della destinazione. - (PRIMAPRESS)