L'Italia del Riciclo 2020: il rapporto sul settore realizzato dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile e Fise Unicircular

L'undicesima edizione del Rapporto de L'Italia del Riciclo 2020, realizzato dalla fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Fise Unicircular, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e di Ispra, si terrà il 10 dicembre 2020 e verrà trasmessa in live streaming. Il Rapporto mette in luce i trend del settore e fornisce una prima panoramica degli effetti della pandemia sulle attività connesse al riciclo dei rifiuti in Italia, sulle misure adottate e sulle proposte per uscire dalla situazione di emergenza.