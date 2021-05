Giornata Europea dei Parchi: gli eventi in Italia per ricordare l'equilibrio uomo-natura

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prossimo 24 maggio si celebra la Giornata Europea dei Parchi promossa nel 1999 da Europarc Federation: un'iniziativa dedicata alle aree protette di tutta Europa, che ricorda anche la creazione nel nostro continente del primo Parco Nazionale, istituito in Svezia nel 1909. Dopo 12 anni arriveranno i primi parchi nazionali italiani con il Gran Paradiso in Piemonte e il Parco D'Abruzzo (1923). La giornata istituita per ricordare il valore della biodiversità e del rapporto tra uomo e natura, verrà celebrata con diversi eventi nei vari parchi nazionali e regionali d'Italia. Federparchi propone aluni eventi in modalità mista nel rispetto delle misure ancora vigenti per il contrasto al Covi-19. Mai, come in questi due anni caratterizzati dalla pandemia, la celebrazione dei parchi assume un significato rilevante nell'equilibrio uomo-natura e sulla missione che queste aree possono svolgere nella direzione di uno sviluppo sostenibile. Tra gli eventi da segnalare quello di venerdì 21 maggio a Villa Mazzanti di Roma nella Riserva naturale di Monte Mario organizzata da Roma Natura a cui parteciperanno:Francesco Becheri, progetto CAI- CNR, Sonia Bregoli, It.a.cà, festival del turismo responsabile, Silvia Biferale, terapeuta del respiro,Angelo, Corsico,Università di Pavia, Luca Francesco Garibaldo, parchiaperti, Luca Frezzini CAI, Daniele Masala, olimpionico pentathlon, Luciano Minerva, La città di Isaura Luciano Morini, presidente Associazione Borghi del respiro, Federica Zabini, Istituto per la Bioeconomia-CNR e con le Letture e performance di: Michela Cesaretti Salvi, Sistra Bramini, Camilla Dell'Agnola. A Varese, invece, sempre il 21 maggio al Parco Campo dei Fiori si parlerà della "Carta del Respiro" con Fabio Rolfi, assessore agricoltura e ambiente Regione Lombardia, Giampiero Sammuri, presidente Federparchi, Marzio Marzorati, coordinatore Federparchi Lombardia. - (PRIMAPRESS)