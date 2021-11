Eurobollo: stretta dell'Ue sulla tariffazione stradale inquinante in linea con il Green Deal europeo

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio europeo ha dato oggi il via libera a norme più rigorose ed estese in materia di tariffazione stradale (direttiva Eurobollo) per incentivare trasporti più puliti ed efficienti. La normativa riveduta comprende un nuovo sistema in materia di emissioni di CO2 al fine di ridurre l'impronta di carbonio dei trasporti in linea con il Green Deal europeo e con l'accordo di Parigi. "Queste nuove norme in materia di tariffazione stradale e il nuovo sistema in materia di emissioni di CO2 rappresentano un passo importante verso il conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE. Promuovere l'uso dei veicoli più puliti e più efficienti in termini di consumo di carburante renderà i trasporti più sostenibili." ha dichiarato Jernej Vrtovec, ministro delle Infrastrutture sloveno e presidente del semestre Ue. - (PRIMAPRESS)