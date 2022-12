EDF: presentato un piano d'azione nazionale di riduzione delle emissioni di metano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato un piano strategico per la riduzione di emissioni di metano. L'associazione Amici della Terra e EDFE (Enviromental Defense Fund Europe), Proxigas e Assorisorse hanno presentato questo pomeriggio nella sala del Cenacolo alla Camera dei Deputati, il documento di indirizzi per una Strategia italiana per la filiera del gas naturale aggiornato.

Organizzata con il supporto di Open gate Italia, la presentazione degli Amici della Terra hanno illustrato una prima stima che mostra la diversa impronta emissiva del Gas naturale importato nel nostro Paese rispetto a quello estratto in Italia. In particolare, risulta che le emissioni metano del gas importato immesso nella rete di trasporto nazionale (6400 t di CH4 per Mld di m3) sono 40 volte più alte delle emissioni legate al gas estratto in Italia 160 t di CH4 per Mld di m3, - (PRIMAPRESS)