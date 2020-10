Economia Circolare: un convegno di Fise Assoambiente a Milano per presentarsi all'impegno europeo del New Green Deal

(PRIMAPRESS) - MILANO - Uno degli asset presenti nelle linee guida assegnate dalla Commissione Europea all’Italia per accedere ai fondi del Recovery Fund è la sostenibilità ambientale con tutto ciò che esso comporta a partire dalla filiera produttiva e da nuovi modelli di economia circolare. La FISE Assoambiente promuove il 25 settembre a Milano l'evento dal titolo “Per una strategia nazionale dei rifiuti – Parte Seconda” con la presentazione dello Studio curato dal Laboratorio di REF Ricerche per l’Associazione su come il nostro Paese si sta attrezzando per raggiungere gli obiettivi europei della Circular economy e la proposta dell’Associazione per una strategia nazionale.

L’evento si terrà nel corso della manifestazione "Il Verde e il Blu Festival" (www.verdeblufestival.it, a Milano dal 25 al 27 Settembre) di cui FISE Assoambiente è Partner e vivrà due diversi momenti di confronto con le Istituzioni, attraverso un primo evento in presenza e uno successivo digital. Al convegno prenderanno parte

Donato Berardi e intervento del Presidente dell’Associazione Chicco Testa, Roberto Morassut – Sottosegretario del Ministro dell’Ambiente, Antonio Misiani – Sottosegretario del MEF, Raffaele Cattaneo – Assessore all’Ambiente e Clima-Regione Lombardia, Stefano Besseghini – Presidente ARERA, Paolo Gentiloni – Commissario europeo per l’Economia (interviene in videoconferenza) ed inoltre nella seconda parte dell’evento: Alessandro Bratti - Direttore Generale ISPRA, Chiara Braga - 8ª Commissione Ambiente Camera, Nicola Morra - Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, Maria Alessandra Gallone - 13ª Commissione permanente territorio, ambiente, beni ambientali Senato, Luca Briziarelli, 13ª Commissione permanente territorio, ambiente, beni ambientali Senato - (PRIMAPRESS)