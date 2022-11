Ecomondo 2022: a Rimini il convegno sul riciclo di Assofermet, Assorimap e Unirima

(PRIMAPRESS) - ROMA - Assofermet, Assorimap e Unirima, le tre Associazioni nazionali del riciclo di metalli ferrosi e non ferrosi, plastica e carta, saranno protagoniste della 25ª fiera di Ecomondo in programma tra l’8 e l’11 novembre a Rimini. Momento centrale per il settore il convegno "L'industria del riciclo verso i nuovi target europei tra barriere non tecnologiche e spinta all'innovazione" in programma mercoledì 9 novembre alle 10 nella Sala Workshop, padiglione B2. - (PRIMAPRESS)