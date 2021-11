Deforestazione amazzonica: l’impegno di Cop26 per 16,5 mld di euro che fa sorridere Bolsonaro

(PRIMAPRESS) - GLASGOW - I leader mondiali riuniti alla COP26 di Glasgow firmano per la fine della deforestazione amazzonica entro il 2030 grazie a 16,5 mld di euro di finanziamenti pubblici e privati. Lo ha annunciato il governo britannico, che ospita il vertice. Secondo gli ambientalisti non è una misura sufficiente, La dichiarazione sarà adottata da oltre 100 Paesi che hanno l'85% delle foreste mondiali, fra cui il Brasile e il Congo. Per il premier britannico Johnson l'iniziativa è fondamentale per limitare il riscaldamento climatico a +1,5 gradi. Il presidente USA, Joe Biden aveva promesso un aiuto in favore del contenimento della deforestazione dell'Amazzonia e ha confermato ora lo stanziamento di 20 milioni di dollari. Il paradosso sarà che Jair Bolsonaro potrà appuntarsi una medaglia sul petto per un risultato non certo arrivato dalla sua incauta politica ambientale. Nelle settimane scorse a sorpresa aveva chiesto un finanziamento dalle Nazioni Unite per contenere la deforestazione ma solo per riempire di contenuti il suo programma per Glasgow privo di qualsiasi iniziativa ambientale. - (PRIMAPRESS)