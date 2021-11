Cop26 di Glasgow chiude con un inaspettato accordo tra USA e Cina e l’adesione dell’Italia al Boga

(PRIMAPRESS) - GLASGOW - - La Cina e gli Usa hanno annunciato una iniziativa congiunta per rafforzare l'azione contro i cambiamenti climatici: lo ha annunciato l'inviato speciale cinese per il clima alla Cop26 di Glasgow, Xie Zhenhua. "Entrambe le parti riconoscono che vi è un gap fra lo sforzo attuale (per contenere l'aumento delle temperature, ndr) e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, motivo per il quale insieme rafforzeremo l'azione per il clima", ha affermato Xie Zhenua.

La "Dichiarazione congiunta Usa-Cina per migliorare l'azione climatica negli anni Venti" è un documento di tre pagine. I due paesi si dicono "impegnati a perseguire" gli sforzi per rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi: stare almeno sotto 2 gradi di riscaldamento globale dai livelli pre-industriali e puntare a rimanere sotto 1,5 gradi. Per questo si dicono impegnati a "azioni climatiche migliorate per alzare l'ambizione negli anni Venti". Ma nelle ultime battute della conferenza in Scozia c'è anche da registrare l'adesione dell'Italia alla Beyond Oil and Gas Alliance (Boga), un accordo per uscire dalla produzione di petrolio e gas, lanciato alla Cop26 di Glasgow da Danimarca e Costarica. L'alleanza "mette insieme Paesi che si sono impegnati a porre fine a nuove licenze per esplorazione e produzione di petrolio e gas",riconoscendo che la fine dell'estrazione di combustibili fossili è cruciale per la crisi climatica. "Su questo programma l'Italia è persino più avanti",ha detto il ministro Cingolani annunciando l'adesione. - (PRIMAPRESS)