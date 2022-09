Conferenza Europarc in Francia: al centro i mutamenti climatici

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - La siccità di questa estate 2022 ha posto un serio problema agli habitat naturali. Gli effetti dei mutamenti climatici sui parchi e i rischi per la tutela della biodiversità sono questioni che dovranno essere affrontate in modo scientifico e programmatico. E sarà proprio questo il focus della Conferenza internazionale 2022 di Europarc federation che si svolgerà in Francia, ad Argelès-sur-Mer, in Occitania, dal 5 al 7 ottobre come anticipato dal presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri. Europarc è l'associazione che rappresenta oltre seicento soggetti fra aree protette, associazioni e istituzioni che si occupano di parchi in Europa. La Conferenza avrà anche lo scopo di rafforzare il network dei aree protette europee. (federparchi.it) - (PRIMAPRESS)