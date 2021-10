Clima, Parisi (Nobel Fisica) in vista di Cop26: “I governi non sono stati all’altezza della sfida”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sul clima "sfortunatamente le azioni dei governi non sono state all'altezza della sfida e i risultati sono stati estremamente modesti".Così il Nobel Parisi, alla Camera in vista della COP26. "Le scienze sono i fari, ma poi la responsabilità di non andare fuori strada è del guidatore", servono "interventi decisi e investimenti scientifici per nuove tecnologie". Sottolinea che "la correttezza dei modelli sul clima è stata verificata". Il Pil "non è una buona misura dell'economia, cattura la quantità non la qualità della crescita" - (PRIMAPRESS)