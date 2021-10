Clima, Papa Francesco in vista di Cop26: "Tutti noi dobbiamo avere un ruolo. E' una sfida di civiltà"

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - "Tutti noi, chiunque e ovunque siamo, possiamo avere un ruolo nel modificare la nostra risposta collettiva alla minaccia senza precedenti del cambiamento climatico e del degrado della nostra casa comune". Così il Papa in un messaggio in vista della Cop26, a Glasgow dai prossimi giorni. Prima, l'appello ai "decisori politici con urgenza a offire risposte alla crisi", per "dare risposte concrete alle generazioni future". "E' una sfida di civiltà, necessario costruire insieme e porre al centro la dignità umana",dice. - (PRIMAPRESS)