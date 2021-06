Clima, ONU: un aumento di 2 gradi della temperatura metterebbe a rischio fame 420 mln di persone

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un aumeto di 2 gradi centigradi anziché 1,5, soglia fissata dall'accordo di Parigi per il riscaldamento globale, produrrebbe "impatti irreversibili sui sistemi umani". E' quanto contenuto nella bozza del rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) dell'Onu. Circa 420 mln di persone in più sul Pianeta dovrebbero affrontare"ondate di caldo estremo", e altre 80 mln in più potrebbero essere minacciate dalla fame. Impatti devastanti si potrebbero produrre ben prima del 2050. - (PRIMAPRESS)