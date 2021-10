Clima: la sollecitazione dell'Agenzia dell'energia per alzare l'asticella delle emissioni zero

(PRIMAPRESS) - PARIGI - "Il progresso dell'energia pulita è ancora troppo lento per portare le emissioni globali a un calo sostenuto verso lo zero netto". Questo il monito del rapporto annuale Iea, l'Agenzia internazionale dell'energia che arriva a poche settimane dal meeting di Glasow per Cop26 che si terrà dal 1 al 12 novembre 2021. E' necessario perciò "un segnale inequivocabile di ambizione e azione da parte dei governi che si riuniranno a Glasgow". Con le misure attuate fino a oggi "le temperature medie globali risulteranno ancora in aumento quando nel 2100 raggiungeranno i +2,6 gradi rispetto ai livelli preindustriali". - (PRIMAPRESS)