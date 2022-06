Clima: l’Ue vara il pacchetto “Fit for 55”, la riduzione del gas serra entro il 2030

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio ha adottato la sua posizione su tre testi relativi al settore dei trasporti. Con il pacchetto "fit for 55" relativo al settore dei trasporti (infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR), FuelEU Maritime e ReFuelEU Aviation) c'è stata la formulazione di un accordo generale comune che dovrebbe consentire all'UE di raggiungere i suoi obiettivi climatici: ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e raggiungere la carbon neutrality entro il 2050. Per il settore dei trasporti in particolare, l'obiettivo è ridurre del 90% le emissioni di gas serra (il settore rappresenta attualmente più di un quarto delle emissioni dell'UE). - (PRIMAPRESS)