Clima, il premier australiano Morrison si defila da Cop26: non si è impegnato a ridurre le emissioni di gas serra

(PRIMAPRESS) - CANBERRA (AUSTRALIA) - Il premier australiano,Morrison,potrebbe disertare il summit sul clima Cop26 di fine ottobre a Glasgow. Lo ha annunciato lo stesso Morrison in una intervista al West Australian. "Non abbiamo ancora preso la decisione finale", ha affermato aggiungendo che vuole concentrarsi sulla lotta al Covid-19. L'Australia,il più grande esportatore mondiale di carbone e che ha una produzione di elettricità basata in gran parte sul carbone, non si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra. - (PRIMAPRESS)