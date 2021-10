California, a rischio l'habitat delle zone umide di Huntington Beach dopo la perdita di greggio da una piattaforma

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA (USA) - Continuano le operazioni di unità navali della Guardia Costiera per tentare di eliminare quanto più possibile le massicce formazioni di petrolio al largo della California meridionale dopo la perdita generata da una piattaforma estrattiva. Il sindaco di Huntington Beach Kim Carr ha dichiarato domenica che gli sforzi di pulizia sono concentrati sulla prevenzione di un "disastro ecologico", ma alcuni sostenitori dell'ambiente avvertono che sono già stati fatti danni irreparabili. "Abbiamo già visto pesci e uccelli arrivare a riva completamente avvolti dal greggio", ha affermato Laura Deehan, direttore statale di Environment California, un'organizzazione senza scopo di lucro che fa pressioni per la legislazione ambientale. "Sappiamo che quando questo olio denso e appiccicoso entra nella sabbia e nel terreno, è davvero difficile da pulire".

Si stima che circa 126.000 galloni di petrolio greggio pesante si siano riversati nell'Oceano Pacifico domenica, interessando quasi 25 miglia di costa nella contea di Orange, da Dana Point a Huntington Beach. Il governatore lunedì sera ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Orange. "Lo stato si sta muovendo per ridurre la burocrazia e mobilitare tutte le risorse disponibili per proteggere la salute pubblica e l'ambiente", ha affermato il governatore Gavin Newsom.

I funzionari locali hanno detto domenica che il petrolio è penetrato in Talbert Marsh, una riserva di zone umide di 25 acri che fa parte di una catena di paludi lungo Huntington Beach. Talbert Marsh è un punto di sosta cruciale per migliaia di uccelli che migrano verso sud durante l'inverno e ospita circa 90 specie di uccelli durante tutto l'anno.

"Un'enorme varietà di uccelli marini, tra cui garzette, gabbiani e l'airone azzurro maggiore, si recano lì per nutrirsi, quindi è di grande e immediata preoccupazione che ci siano segnalazioni di petrolio nelle zone umide", ha detto allarmata Laura Deehan. - (PRIMAPRESS)