Bandiere Blu 2022: ecco dove sarà il mare più pulito d’Italia. La Liguria con più riconoscimenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la pioggia arriva il caldo con temperature decisamente estive ottimo prologò per l'arrivo delle località italiane che hanno ricevuto la Bandiera Blu 2022 per le acque più pulite nelle varie regioni. Ecco l'elenco dei 210 Comuni rivieraschi (mare e/o lago) che hanno ottenuto il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) Piemonte Provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA: Cannobio e Cannero Riviera; provincia di NOVARA: Gozzano. Lombardia Provincia di BRESCIA: Gardone Riviera. Trentino alto adige Provincia di TRENTO: Bedollo, Baselga di Pine', Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Sella Giudicarie, Bondone. Liguria Provincia di IMPERIA: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina Provincia di SAVONA: Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze Provincia di GENOVA: Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia; Provincia di LA SPEZIA: Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia Toscana Provincia di MASSA - CARRARA: Carrara, Massa Provincia di LUCCA: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio Provincia di PISA: Pisa Provincia di LIVORNO: Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina; Provincia di GROSSETO: Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto Friuli Venezia Giulia

Provincia di GORIZIA: Grado Provincia di UDINE: Lignano Sabbiador Veneto provincia di VENEZIA: San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia; Provincia di ROVIGO: Rosolina, Porto Tolle

Emilia Romagna Provincia di FERRARA: Comacchio; Provincia di RAVENNA: Ravenna, Cervia Provincia di FORLI' - CESENA: Cesenatico, San Mauro Pascoli Provincia di RIMINI: Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica. Marche Provincia di PESARO - URBINO: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo Provincia di ANCONA: Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana Provincia di MACERATA: Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche Provincia di FERMO: Fermo, Altidona, Pedaso Provincia di ASCOLI PICENO: Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto.

Abruzzo Provincia di TERAMO: Martinsicuro, Alba Adriatica,Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi Provincia di PESCARA: Pescara Provincia di CHIETI: Francavilla al Mare, Fossacesia,Vasto, San Salvo Provincia di L'AQUILA: Villalago, Scanno. Molise Provincia di CAMPOBASSO: Campomarino.





Lazio Provincia di ROMA: Trevignano Romano, Anzio Provincia di LATINA: Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno. Campania Provincia di NAPOLI: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri Provincia di SALERNO: Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati

Basilicata Provincia di POTENZA: Maratea Provincia di MATERA: Bernalda, Pisticci, Policoro, Nova Siri Puglia Provincia di FOGGIA: Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta Provincia di BARLETTA - ANDRIA - TRANI: Margherita di Savoia, Bisceglie Provincia di BARI: Polignano a Mare, Monopoli Provincia di BRINDISI: Fasano, Ostuni, Carovigno Provincia di TARANTO: Castellaneta, Maruggio, Ginosa Provinciadi LECCE: Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Nardò.



Calabria Provincia di COSENZA: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana Provincia di CROTONE: Ciro' Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto Provincia di CATANZARO: Sellia Marina, Soverato Provincia di VIBO VALENTIA:Tropea Provincia di REGGIO CALABRIA: Caulonia, Roccella Jonica, Siderno. Sicilia Provincia di MESSINA: Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa Provincia di AGRIGENTO: Menfi Provincia di RAGUSA: Modica, Ispica, Pozzallo, Ragusa.



Sardegna Provincia di SASSARI: Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d'Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau, Budoni Provincia di ORISTANO: Oristano Provincia di NUORO: Tortolì, Bari Sardo Provincia di CAGLIARI: Quartu Sant'Elena SUD SARDEGNA: Sant'Antioco. - (PRIMAPRESS)