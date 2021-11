Ambiente: Pechino avvolta da una nube di inquinamento chiude le scuole e parchi giochi

(PRIMAPRESS) - PECHINO - La Cina resta vittima delle sue stesse emissioni di Co2 e dell'aumento annunciato, a Cop26 di Glasgow, di maggiore impiego di carbone mentre 40 paesi firmano per limitarne l'uso. Autostrade e parchi giochi delle scuole di Pechino chiusi per il forte inquinamento. Il paese asiatico aumenta la produzione di carbone di oltre 1 mln di tonnellate a seguito della crisi energetica ma il risultato è che La foschia di smog avvolge parti della Cina settentrionale, e in certe aree riduce la visibilità a meno di 200 metri.Chiusi tratti di autostrade per città come Shanghai, Tianjin e Harbin. Rilevate micro particelle Pm 2.5 a quota 224 (l'Oms raccomanda un massimo di 15). E nelle prossime ore si prevede un peggioramento con picco a quota 300. - (PRIMAPRESS)