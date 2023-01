Ambiente, Onu: “Il buco dell’ ozono si sta chiudendo”. Entro il 2045 sarà sparito nelle regioni Artiche

(PRIMAPRESS) - USA - Il temuto danno ambientale degli anni '90 del buco dell'ozono si sta chiudendo. Un tempo additato come il più pericoloso danno ambientale per l'umanità, si restringe e dovrebbe essere comple- tamente sparito nella maggior parte del mondo entro due decenni. Lo afferma l'Onu, che in un report registra la modifica della perdita dello strato di ozono, che ha rischiato di esporre le persone ai dannosi raggi ultravioletti del sole. Quell'assottigliamento dello strato si sarebbe ricomposto in parte per essere, secondo gli esperti, completamente recuperato entro il 2040 in gran parte del mondo, mentre si ricreerà completamente entro il 2045 sull' Artico ed entro il 2066 sull'Antartide. - (PRIMAPRESS)