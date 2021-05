Ambiente: nasce la newco Tremonti per la bonifica di aree industriali. Primo intervento nel sito ex Montecatini di Pescara

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalle competenze di quattro operatori dei servizi ambientali, Ambienthesis, Herambiente (Gruppo Hera), Sersys Ambiente ed Edison nasce Tremonti, una NewCo specializzata nei servizi di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee. La NewCo realizzerà i suoi primi interventi nell’area Tre Monti del sito di interesse nazionale (SIN) di Bussi sul Tirino (PE) e progressivamente estenderà le proprie attività alle aree di Piano d’Orta e dello stabilimento industriale di Bussi non appena le vicende giudiziarie in cui era stato coinvolto il sito lo consentiranno. A giugno dello scorso anno il sito dell’ex Montecatini aveva avuto il sopralluogo della Commissione d’inchiesta regionale per accertarne il livello di inquinamento e per definire le procedure di bonifica necessarie.

La NewCo Tremonti opererà nella risoluzione di casi di contaminazione dei terreni da parte di industrie storiche del nostro Paese, come i siti ex-Montedison di cui Edison ha integralmente preso in carico il recupero. I partner della nuova società sono dunque: Ambienthesis, leader negli interventi di bonifica, risanamento ambientale, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi - Herambiente, appartenente al Gruppo Hera e primo operatore in Italia nel trattamento rifiuti, in grado di offrire soluzioni di gestione integrata innovative e sostenibili grazie a una novantina di impianti dotati delle migliori tecnologie - Sersys Ambiente, specializzata nei servizi ambientali, dall’analisi e gestione dei rifiuti alla progettazione di bonifiche - Edison, protagonista della transizione energetica italiana, impegnata nella produzione da fonti rinnovabili, nell’utilizzo efficiente delle risorse e nei servizi ambientali. - (PRIMAPRESS)