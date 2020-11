Ambiente: nasce il Consorzio Biorepack per il riciclaggio degli imballaggi biodegradabili e compostabili

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nasce Biorepack, il Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Il via libera del Ministero dello Sviluppo Economico si allinea alla direttiva UE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio volti a promuovere il riutilizzo. A Biorepack potranno aderire per il 35% produttori e trasformatori mentre ai riciclatori è riservata una quota del 20%. L’attività del Consorzio costituito sarà sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente. - (PRIMAPRESS)