Ambiente: l’inverno che non c’è e lo scioglimento irreversibile dei ghiacciai. Ripensare il turismo invernale

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'inverno che non c'è, l'inverno delle temperature primaverili e senza neve sta allarmando l'industria turistica di tutt'Europa. Ma la questione più preoccupante è che non si tratta di una situazione occasionale perché ad inquietare l'intero sistema della Winter Season è uno studio pubblicato dalla rivista scientifica Science. Anche se i grandi della terra si sono impegnati a limitare la crescita della temperatura media globale ad 1,5 gradi centigradi, non c'è scampo per il destino dei ghiacciai: alla fine del secolo la metà dei ghiacciai di tutto il mondo scomparirà. A spiegarlo è appunto il nuovo studio curato dall’università statunitense Carnagie Mellon. Analizzando i dati di 215 mila ghiacciai di tutto il mondo, ad eccezione di Groenlandia e Antartide, i ricercatori hanno valutato diversi scenari e quello che prevede la scomparsa del 50% dei ghiacciai è il più ottimistico. Qualora la temperatura media globale dovesse continuare a crescere ai ritmi attuali, infatti, ad essere spacciati sarebbero i due terzi dei ghiacciai. - (PRIMAPRESS)