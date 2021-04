Ambiente, Ispra: ridotte le emissioni di gas serra del 9,8% nel 2020 ma è l'effetto delle restrizioni alla mobilità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il taglio delle emissioni di gas serra in Italia nel 2020 è del 9,8% rispetto al 2019, a fronte di una riduzione del Pil dell'8,9%. Queste le stime dell'Ispra,Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale,presentate durante un evento dedicato al tema. I dati contenuti nel rapporto ad hoc entreranno a far parte del prossimo Def In base all'analisi sul 2020 le minori emissioni sono dovute essenzialmente "alle restrizioni alla mobilità dovute al Covid-19". - (PRIMAPRESS)