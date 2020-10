Ambiente: impronte “zero” nel green report Sustainability Essential di Carlsberg Italia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Carlesberg Italia, tra le aziende del beverage più attive in sostenibilità nel segmento birra, tira le somme degli investimenti “green” con il Sustainability Essential 2019, il report che la vede confermare la riduzione di CO2 del 18,3% e dell’8,5% del consumo specifico di metano. Risultati raggiunti nell’ambito del programma di sostenibilità degli impianti previsti con il Together Towards Zero, il piano del Gruppo Carlsberg che fissa i target per il 2030 in linea con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU:

Nel 2019, presso lo Stabilimento produttivo di Induno Olona, le emissioni specifiche di CO2 (kg. di CO2 per ettolitro di birra prodotta) sono diminuite del 18,3%*. A far registrare un drastico calo sono stati anche i consumi di energia elettrica complessivi (-15,7%*) e il consumo specifico di gas metano (-8,5%*). Tutti ottimi risultati, frutto di investimenti mirati alla diminuzione dell’impronta ambientale dell’Azienda tra cui l’entrata in funzione del pastorizzatore flash, innovativo impianto che ha rivoluzionato il processo di pastorizzazione della birra.Nel computo della diminuzione dell’impronta ambientale, inoltre, rientra la decisione di rinnovare progressivamente il parco macchine in favore di auto più sostenibili: oltre il 50% delle auto aziendali, infatti, sono ibride o elettriche e dotate di alcolockTM, un dispositivo che impedisce l'accensione del motore in caso di assunzione di alcol da parte del guidatore.Altro fronte su cui si è impegnata Carlsberg è la riduzione dell’impatto sugli sprechi idrici: l’azienda è passata a 395.144 m3 contro i 430.340 dell’anno 2018, in linea con il trend della produzione annuale. - (PRIMAPRESS)