Ambiente: il Bezos Earth Fund destina un miliardo di dollari per proteggere la biodiversità di luoghi a rischio

(PRIMAPRESS) - USA - Un miliardo di dollari per proteggere la biodiversità di alcuni luoghi in pericolo tra terra e mare. Non è un governo a fare questo annuncio ma Jeff Bezos, il fondatore di Amazon. L'obiettivo dichiarato del tycoon è tutelare il 30% del pianeta entro il 2030, nel tentativo di prevenire estinzioni di massa. Al momento il Bezos Earth Fund, la fondazione che avrà il compito di pianificare l'azione di sostegno ambientale, non ha ancora identificato i gruppi o le iniziative a cui sono destinati i fondi. "Daremo la priorità alle aree importanti per la biodiversità e daremo enfasi al ruolo centrale delle comunità locali",ha spiegato l'organizzazione del fondo in una intervista al Washington Post. - (PRIMAPRESS)