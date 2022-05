Ambiente e cultura: a Pesaro si presenta WeNature 2022, il nuovo format del Comune marchigiano

(PRIMAPRESS) - PESARO - Sarà presentata il prossimo 12 maggio, dal Sindaco del Comune di Pesaro,Matteo RIcci, dal V. Sindaco Daniele Vimini e dal Presidente dell'Ente Parco Naturale Monte San Bartolo,Stefano Mariani, la prima edizione di "WeNature Pesaro 2022". L’evento che si svolgerà il 21 e 22 Maggio 2022 a Fiorenzuola di Focara, nel cuore verde del borgo medievale del Parco Naturale Monte San Bartolo,dedicato ai temi dei cambiamenti climatici e l’impatto sugli habitat naturali chiamando in causa anche i comportamenti consapevoli dei cittadini nel rispetto della natura. Talk di esperti climatologi e ricercatori scientifici, laboratori didattici ed esperenziali ed escursioni e trek bike con osservazioni naturalistiche in uno degli hotspot più interessanti delle migrazioni degli uccelli nell’Adriatico, saranno al centro del programma di WeNature dove sarà possibile incontrare alcuni dei più importanti fotoreporter di natura. Ad affiancare l'evento promosso del Comune di Pesaro che si avvia al lungo cammino di preparazione per la celebrazione di Capitale Europea della Cultura 2024, ci sarà il partner tecnologico Swarovski Optik, l'azienda leader nel settore delle ottiche da osservazione naturalistica che saranno utilizzate durante la due giorni di appuntamenti nel Parco San Bartolo. Alla conferenza di presentazione, oltre ai rappresentanti del Comune e dell’Ente Parco, saranno presenti Giampiero Sammuri, Presidente di Federparchi, Franco Cernigliaro Ceo di Swarovski Optik Italia, Angela Mariella, direttrice di Isoradio, mediapartner di WeNature che presenterà, in anteprima, il tour “Sulle Strade della Musica” e il 13enne Francesco Barberini, il giovane ornitologo nominato "Alfiere della Repubblica” dal Presidente Sergio Mattarella. - (PRIMAPRESS)