Ambiente: dispersione di greggio sulle coste del Perù. Il governo chiede il risarcimento a Repsol

(PRIMAPRESS) - PERÙ - Continua ad essere allarmante la presenza di greggio in mare, non lontano da Lima. Un disastro ecologico provocato dallo sversamento di circa 6.000 barili di greggio durante un trasferimento da una nave alle infrastrutture della raffineria La Pampilla, operata dalla compagnia spagnola Repsol. L'incidente, come hanno riferito i media peruviani, è avvenuto il 15 gennaio durante lo tsunami in Oceano Pacifico dopo l'esplosione vulcanica nell'isola di Tonga. Una circostanza, tuttavia, che inizialmente i responsabili di Repsol avevano negato ma ormai la situazione sulle coste è allarmante e il governo peruviano ha richiesto i danni ambientali alla società petrolifera. - (PRIMAPRESS)