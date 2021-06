Ambiente, allarme radioattività in Cina ma il ministero per la Sicurezza smentisce: “Solo 5 barre danneggiate”

(PRIMAPRESS) - CINA - Una dispersione di radioattività in Cina ha messo in allarme la comunità internazionale. L'aumento del tasso di radioattività nella città di Taishan, nella regione del Guandong sarebbe "nell'intervallo consentito" per le centrali nucleari e "non vi è dispersione radioattiva nell'ambiente". Questo quanto affermano in un comunicato i ministeri cinesi per l'Ambiente e la Sicurezza nucleare. L'aumento di radioattività sarebbe dovuto a 5 barre di combustibile danneggiate. "Un fenomeno comune", si afferma, la cui causa viene fatta risalire a "fattori incontrollabili" in fase di produzione e trasporto delle barre. - (PRIMAPRESS)