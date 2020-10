Ambiente: accordo tra JSW Steel e l'italiana Montello per un'impianto di riciclo nel polo siderugico di Piombino

Roberto Sancinelli, Ad Montello Spa

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Lavori in corso per l’accordo di partnership tra il riciclatore bergamasco Montello e il colosso indiano dell'acciaio JSW Steel. Le due company hanno firmato un memorandum d'intesa per valutare la costruzione di un nuovo impianto di riciclo rifiuti all'interno del polo siderurgico di Piombino, in aree non dedicate alle attività siderurgiche, una volta completato lo studio di fattiiblità. Il progetto - si legge in una nota del gruppo italiano - prevede l’installazione di impianti di riciclo con tecnologie innovative, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la produzione di biogas/syngas, oltre a produzioni da riciclo, in piena sinergia con le attività di laminazione e lavorazione dell'acciaio.

“L'iniziativa industriale, che fa parte dei progetti del New Green Deal per stimolare la crescita dell’economia circolare in Europa, avrà anche un impatto importante sull'occupazione, è complementare e non si sovrappone alle attività ambientali già presenti in Toscana", sottolinea Roberto Sancinelli, Presidente e AD di Montello Spa.

L’accordo con Montello è l’ultima in ordine di tempo delle iniziative di JSW Steel Italy, che nelle settimane scorse aveva annunciato la firma di un accordo con Creon Capital con l’obiettivo di sviluppare il comparto dell’energia rinnovabile nell’area e l’avvio di un dialogo con Fincantieri per valutare la possibilità di destinare alcune aree all’interno del sito industriale di Piombino ad attività di cantieristica navale e di grandi moduli cellulari in cemento armato per le infrastrutture marittime.

Montello, tra le green company associate ad Assorimap, opera nel settore del riciclo di imballaggi in plastica post-consumo con una capacitò di trattamento pari a 300.000 ton/anno nel sito di Montello (BG) e 150.000 ton/anno nell'ambito delle società controllate e partecipate. La società ricicla anche 700.000 ton/anno di rifiuti organici da raccolta differenziata, trasformandoli in biometano, con recupero di anidride carbonica (CO2) per uso industriale nel beverage e produzione di fertilizzante organico di alta qualità. - (PRIMAPRESS)