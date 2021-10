Amazzonia, il Brasile chiede finanziamenti per proteggere il “polmone verde” del mondo in vista di Cop26

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Se la politica del presidente Bolsonaro fosse stata più credibile nei confronti del contenimento della pandemia, la richiesta del Brasile, in vista di Cop 26, a Glasgow in Scozia, di ottenere indennizzi in cambio di un impegno a preservare le foreste dell'Amazzonia sarebbe stata alquanto legittima. La richiesta è arrivata dal vicepresidente brasiliano,il generale Hamilton Mourao. "L'Amazzonia- ha detto - rappresenta circa la metà del Brasile. Se dobbiamo mantenerne intatto l'80%, non solo per rispettare gli impegni nazionali, ma per cooperare con il resto del mondo per combattere il cambiamento climatico stiamo parlando di preservare l'equivalente di 1O Germanie". Ma i toni appaiono un po' come un ricatto per un paese che nella presidenza Bolsonaro non ha brillato per interventi in sanità e sull'ambiente. - (PRIMAPRESS)