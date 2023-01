Amazzonia: il 2022 l’anno nero della sua deforestazione sotto la presidenza brasiliana di Bolsonaro

(PRIMAPRESS) - BRASILE - L'anno 2022 ha segnato il record della deforestazione in Amazzonia. Per il grande polmone verde del mondo, il 2022 è stato il quinto anno consecutivo di deforestazione record. E' quanto emerge dai dati satellitari raccolti e pubblicati da Imazon,Istituto per l'uomo e l'ambiente dell'Amazzonia con sede in Brasile. Nel 2022 sono spariti 10.573 chilometri quadrati di foresta, equivalenti a 3mi- la campi di calcio al giorno. Si tratta del record da quando nel 2008 iniziaro- no le rilevazioni. In quattro anni l'A- mazzonia ha perso un'area forestale di 35.193 chilometri quadrati. Il periodo di questo disastro annunciato coincide col mandato dell'ex presidente Bolsonaro additato come uno dei maggiori responsabili. - (PRIMAPRESS)