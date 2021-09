Agroalimentare, Qu Dongyu (FAO): “Favorire sistemi sostenibili ed equità sociale, i nuovi paradigmi del futuro”

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - "I sistemi agroalimentari si devono trasformare per tutti: per i ricchi, per i poveri, per i piccoli e per i grandi". Queste le parole del direttore generale della Fao Qu Dongyu al G20 per l'Agricoltura a Firenze. "E' urgente e necessario trasformare quei sistemi - ha aggiunto Qu Dongyu proprio per aiutare gli agricoltori, i consumatori, per proteggere l'ambiente e per avere sistemi sostenibili in agricoltura". Il direttore della Fao ha parlato poi di un aiuto umanitario di un miliardo per l'Afghanistan. - (PRIMAPRESS)