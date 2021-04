Vaccini per malattie pediatriche: sentenza della Corte di Strasburgo contro istanze No-Vax

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - L'obbligo di vaccinare i bambini contro una serie di malattie ben note alla scienza medica, in vigore nella Repubblica ceca, non viola il diritto al rispetto della vita privata dei minori e dei loro genitori, ed è "necessario in una società democratica". Lo ha deciso la Corte europea dei diritti umani con la prima sentenza definitiva sulla questione 'No vax' che ha riguardato 6 ricorsi presentati da un genitore e cinque minori. Si tratta di una sentenza che potrebbe anche avere implicazioni per il vaccino anti-Covid. - (PRIMAPRESS)