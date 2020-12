Vaccinazione Covid-19: la raccomandazione del Comitato Nazionale di Bioetica per le situazioni di emergenza

Lorenzo d'Avack

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Comitato nazionale di bioetica, presieduto da Lorenzo d'Avack, l'organismo che svolge l'attività di consulenza presso il Governo sui temi delle applicazioni scientifiche nell'ambito delle scienze e della vita, la cura e la salute, ha invitato la Commissione per l'emergenza sanitaria a "non escludere l'obbligatorietà del vaccino anti-Covid in casi di emergenza, soprattutto per i gruppi professionali maggiormente esposti all'infezione e alla sua trasmissione". Nel parere "Vaccini e Covid-19", il Cnb aggiunge: l'obbligo può essere revocato "qualora non sussista più pericolo sociale importante e si privilegi e incoraggi l'adesione spontanea della popolazione".Poi:fare "tutti gli sforzi per raggiungere e mantenere copertura ottimale".Infine:informare con trasparenza. - (PRIMAPRESS)