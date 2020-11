Una policy per la tutela dei minori nello sport. Nasce un tavolo tecnico del Dipartimento della Presidenza del Consiglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una policy per garantire la tutela dei minori nello sport contro il maltrattamento e gli abusi. E’ questo lo spirito del tavolo tecnico istituito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse di enti ed associazioni sportive. Il tavolo voluto dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora e coordinato dal responsabile del Dipartimento per lo Sport, Giuseppe Pierro vedrà la partecipazione di Alessandra Baldi, Vittoria Alonzo e Emilia Narciso (membri della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Rocco Briganti (Direttore Scientifico Cismai Ispcan), Evelina Christillin (Consigliere Uefa) e Fiona May (Uefa Foundation for Children).

Tra le federazioni, enti di promozione sportiva ed associazioni figurano, tra gli altri, Aces Europe Delegazione Italia, Aics,Associazione Italiana Calciatori, Centro Sportivo Italiano, Federazione Italiana Rugby, Figc e Uisp. - (PRIMAPRESS)