Time4Child, l'idea di futuro per le prossime generazioni partendo dalle parole divisive

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dall’11 al 15 novembre si terrà online la seconda edizione di “Time4Child – Feed the Future”, manifestazione digitale unica nel suo genere che vuole connettere famiglie, scuole e giovani per disegnare una nuova idea di futuro. Si articolerà anche quest’anno in quattro grandi aree tematiche di Cibo, Mente, Salute, Sostenibilità, a cui se ne aggiunge una nuova: quella dei Diritti. Durante le giornate si parlerà di corretta alimentazione, di donne e tecnologia, di pari opportunità, di sicurezza online, di fake news e informazione digitale, del benessere visivo, del ritorno a mostrare il proprio volto tra mascherine e una ritrovata socialità, dell’inclusività nel mondo sportivo, del lavoro, dell’educazione alla sostenibilità, dei diritti fondamentali, di protezione delle foreste e così via. Questa seconda edizione introduce l’Agorà dei diritti, in cui si potranno vedere brevi video in cui persone comuni e personaggi noti argomenteranno le parole legate alla parità di genere: l’attore Stefano Accorsi esporrà il concetto di potere, i comici Katia Follesa e Angelo Pisani discuteranno della gelosia, la conduttrice radiofonica Flavia Cercato affronterà il tema della vergogna, Stefania Ascari, deputata della Repubblica Italiana, racconterà la vicenda di Saman Habbas, trattando così il concetto di gap culturale, la conduttrice televisiva Camila Raznovich e la giornalista Elena Guarnieri parleranno del sentimento della paura. Ci saranno poi insegnanti, giornalisti e tanti altri che affronteranno parole come stalking, denuncia, femminicidio, rabbia, amore tossico. - (PRIMAPRESS)