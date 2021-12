Tatuaggi: il China Sport Administration vieta ai calciatori di mostrare tatuaggi. Devono essere coperti

(PRIMAPRESS) - PECHINO - I calciatori che giocano nella squadra nazionale cinese dovrebbero rimuovere tutti i tatuaggi esistenti ed è "severamente vietato" farne di nuovi. Lo ha reso noto dalla China Sports Administration (l'organo di amministrazione dello sport del Paese). Inoltre "si consiglia a coloro che hanno i tatuaggi di farli rimuovere". "In circostanze speciali, i tatuaggi devono essere coperti durante l'allenamento e la competizione, con il consenso del resto della squadra", prosegue la nota. Viene aggiunto che alle nazionali under 20 e a quelle ancora più giovani è "severamente vietato" reclutare chiunque avesse dei tatuaggi. I tatuaggi sono tradizionalmente disapprovati in Cina, ma sono sempre più popolari tra i giovani adulti, anche se le autorità manifestano la contrarietà. - (PRIMAPRESS)